"Полювання" за водіями автомобілів на іноземній реєстрації вже почалось. Але іноді штрафи за таке порушення вдається скасувати через суд.

Суд скасував постанову поліції по “євроблясі” на суму 8500 грн. через те, що інспектор не склав протокол.

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Працівник поліції зупинив автомобіль з іноземними номерними знаками. Під час перевірки інспектор встановив, що водій цей автомобіль не ввозив, а лише користувався ним. Автомобіль був ввезений на митну територію України іншим громадянином. А також автомобіль перебував в Україні із порушенням передбачених строків.

На місці зупинки інспектор виніс постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності на підставі ч.8 ст. 121 КУпАП. Зазначена норма передбачає відповідальність у вигляді штрафу 8500 грн. за керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом.

Водій оскаржив штраф у суді та зокрема у позові зазначив, що він не керував зазначеним транспортним засобом та що доказів керування автомобілем у інспектора відсутні.

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Розглядаючи матеріали справи, суд дослідив, що на підставі ч.5 ст.258 КУпАП інспектор зобов`язаний був скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст.256 КУпАП. Однак такого протоколу інспектор не склав, а обмежився лише винесенням постанови про притягнення водія до відповідальності за ч.8 ст. 121 КУпАП. (Справа №689/857/20).

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що зазначена постанова про притягнення водія до відповідальності за ч.8 ст. 121 КУпАП винесена з порушенням процедури накладення стягнення, оскільки винесена без складення протоколу про адміністративне правопорушення.