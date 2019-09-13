Сообщается, что он нанес ущерб почти на 20 тысяч долларов, и вряд ли возмещение будет худшим из последствий его выходки.

Поле Trump National Golf Course в Бедминстере, Нью-Джерси – любимое место для игры в гольф американского президента. Но на днях спокойствие зеленого пространства было нарушено наглым поступком 26-летнего Ричарда Макьюэна.

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Позже выяснилось, что похождения Макьюэна в тот день одним вандализмом на поле для гольфа не ограничились. После того, как он испортил любимые газоны Дональда Трампа на своем Ford Focus, Ричард вернулся, и изуродовал их еще раз. Своими действиями он нанес ущерб примерно на 20 тысяч долларов. А потом он отправился в имение известной поп-певицы Тейлор Свифт в Род-Айленде и ворвался в ее дом.



Фото: Ричард Макьюэн / Daily Mail

Там его и задержала полиция. По сообщению Daily Mail, сталкер вежливо разулся в фойе, чтобы не наследить ботинками. Хотя перед этим он разбил стеклянную дверь дома, от чего и сработала сигнализация. Макьюэн пытался скрыться от правоохранителей, прихватив с собой плюшевую подушку певицы.

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