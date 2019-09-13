Повідомляється, що він наніс збитків майже на 20 тисяч доларів, та навряд чи відшкодування буде найгіршим з наслідків його витівки.

Поле Trump National Golf Course у Бедмінстері, Нью-Джерсі – улюблене місце для гри у гольф американського президента. Та днями спокій зеленого простору був потривожений нахабним вчинком 26-річного Річарда Мак’юена.

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Пізніше з’ясувалось, що походеньки Мак’юена того дня одним вандалізмом на полі для гольфу не обмежились. Після того, як він попсував улюблені газони Дональда Трампа на своєму Ford Focus, Річард повернувся, і понівечив їх ще раз. Своїми діями він завдав збитків приблизно на 20 тисяч доларів. А потім він вирушив до маєтку відомої поп-співачки Тейлор Свіфт на Род-Айленді та вдерся до її будинку.



Фото: Річард Мак’юен / Daily Mail

Там його і затримала поліція. За повідомленням Daily Mail, сталкер чемно роззувся в фойє, аби не наслідити черевиками. Хоча перед цим він розбив скляні двері, будинку, від чого і спрацювала сигналізація. Мак’юен намагався втекти від правоохоронців, прихопивши з собою плюшеву подушку співачки.

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