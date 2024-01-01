Суперкар Mercedes-Benz SLS AMG российского олигарха хотели вывезти из Украины

Автомобиль стоимостью под 400 000 евро, вероятно, зарегистрирован на российского олигарха Александра Орлова. О его машине и бизнес-интересах рассказал на своей ТГ-странице Виталий Глагола.

Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года выпуска заметили на отстойнике под украинско-венгерской границей. Как сообщил автор публикации, машину российского ресторатора, продюсера и президента Bulldozer Group Александра Орлова пытались вывезти за границу.

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Еще будет выясняться, действительно ли это авто принадлежит владельцу сотни ресторанов в восьми странах мира, в т.ч. в Украине. В его сеть входят закладки Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, "Рыба Пила", Queen Country Club, Fish Fetish.

Автор сообщает, что этот "автомобиль застрял в Украине еще в 2015 году, когда на Орлова были наложены санкции. С тех пор суперкар находился в стране, а последнюю неделю стоял на отстойнике под границей".

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Как бы там ни было, но правоохранители предотвратили попытку вывоза элитного авто в Венгрию. Замечено одну интересную деталь, что выбивается из правового поля, поскольку "Mercedes-Benz SLS AMG двигался на лафете в Ужгород с номерными знаками другой машины. Это были номера АА 2222 МК, которые на самом деле принадлежат синему Mercedes-Benz SL500 2012 года выпуска – машины другого класса".

Стоимость такого автомобиля на немецких сайтах по продаже купленных автомобилей высокая. Такой Mercedes-Benz SLS AMG оценивается от 200 до 400 тысяч евро.

Сообщается, что авто изъяли перед границей и поместили на штрафплощадку.

Фото: Виталий Глагола, ТГ-страница