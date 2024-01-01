Суперкар Mercedes-Benz SLS AMG російського олігарха хотіли вивезти з України

Автомобіль вартістю під 400 000 євро, ймовірно, зареєстровано на російського олігарха Олександра Орлова. Про його автівку та бізнес-інтереси розповів на своїй ТГ-сторінці Віталій Глагола.

Mercedes-Benz SLS AMG 2010 року випуску запримітили на відстійнику під українсько-угорським кордоном. Як повідомив автор публікації, автівку російського ресторатора, продюсера та президенту Bulldozer Group Олександра Орлова намагалися вивезти за кордон.

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Ще буде з’ясовуватися, чи справді це авто належить власнику сотні ресторанів у восьми країнах світу, у т.ч. в Україні. До його мережі входять закладки Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, «Риба Пила», Queen Country Club, Fish Fetish.

Автор повідомляє, що цей "автомобіль застряг в Україні ще у 2015 році, коли на Орлова були накладені санкції. Відтоді суперкар перебував у країні, а останній тиждень стояв на відстійнику під кордоном".

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Хай там як, але правоохоронці запобігли спробі вивезення елітного авто до Угорщини. Помічено одну цікаву деталь, що вибивається з правового поля, оскільки "Mercedes-Benz SLS AMG рухався на лафеті до Ужгорода з номерними знаками іншої машини. Це були номери АА 2222 МК, які насправді належать синьому Mercedes-Benz SL500 2012 року випуску – машини іншого класу".

Вартість такого автомобіля на німецьких сайтах із продажу куплених автомобілів висока. Такий Mercedes-Benz SLS AMG оцінюється від 200 до 400 тисяч євро.

Повідомляється, що авто вилучили перед кордоном і помістили на штрафмайданчик.

Фото: Віталій Глагола, ТГ-сторінка