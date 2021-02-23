725-сильный "суперкар с пропеллером" ориентирован на трек.

Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda представляет собой трековую спецверсию суперкара T.50s. Его название отдает дань трехкратному чемпиону мира Формула 1. Каждый из 25 экземпляров стоит 3,1 миллиона фунтов стерлингов – почти 122 миллиона гривен по текущему курсу.

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Основатель Gordon Murray Automotive – Гордон Мюррей, сделал карьеру в автоиндустрии и отметился созданием знакового суперкара McLaren F1, а теперь строит спортивные машины под собственной маркой. Начать выпуск T.50s Niki Lauda фирма обещает не раньше января 2023 год, после завершения производства 100 дорожных T.50.

T.50s Niki Lauda оснащен 3,9-литровым атмосферным V12 Cosworth с отдачей в 701 лошадиную силу и 485 ньютон-метров. Система нагнетания воздуха, с пропеллером на корме, позволяет поднимать мощность до 725 сил на скорости. Для сравнения, стандартный T.50 имеет мощность 654 сил и крутящий момент 464 ньютон-метров.

Фото: T.50s Niki Lauda / Gordon Murray Automotive

Будут доступны два набора передач для шестиступенчатой ​​коробки. С одной автомобиль будет ориентирован на максимальную скорость в 322 километров в час, а с другим получит лучшую динамику ускорения с места, но разгоняться будет только до 274 километров в час. Динамические показатели трекового суперкара не называются, однако 852-килограммовая машина с великолепной аэродинамикой и мощностью в 725 лошадиных сил просто обязана быть быстрой.

Поскольку T.50s Niki Lauda предназначен для трека, вместо одного пассажирского кресла в нем установлена ​​система пожаротушения, а остальное можно или оставить или убрать для уменьшения массы, по желанию покупателя.