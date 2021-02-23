725-сильний "суперкар з пропелером" орієнтований на трек.

Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda являє собою трекову спецверсію суперкара T.50s. Його назва віддає шану триразовому чемпіону світу Формула 1. Кожен із 25 екземплярів коштує 3,1 мільйона фунтів стерлінгів – майже 122 мільйони гривень за поточним курсом.

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Засновник Gordon Murray Automotive – Гордон Мюррей, зробив кар’єру в автоіндустрії і відзначився створенням знакового суперкара McLaren F1, а тепер будує спортивні машини під власною маркою. Розпочати випуск T.50s Niki Lauda фірма обіцяє не раніше січня 2023 року, після завершення виробництва 100 дорожніх T.50.

T.50s Niki Lauda оснащений 3,9-літровим атмосферним V12 Cosworth з віддачею у 701 кінську силу і 485 ньютон-метрів. Система нагнітання повітря, з пропелером на кормі, дозволяє піднімати потужність до 725 сил на швидкості. Для порівняння, стандартний T.50 має потужність 654 сил і крутний момент 464 ньютон-метри.

Фото: T.50s Niki Lauda / Gordon Murray Automotive

Будуть доступні два набори передач для шестиступеневої коробки. З одним автомобіль буде орієнтований на максимальну швидкість у 322 кілометри на годину, а з іншим матиме кращу динаміку прискорення з місця, але розганятиметься лише до 274 кілометрів на годину. Динамічні показники трекового суперкара не називаються, однак 852-кілограмова машина з чудовою аеродинамікою та потужністю у 725 кінських сил просто зобов’язана бути швидкою.

Оскільки T.50s Niki Lauda призначений для треку, замість одного пасажирського крісла у ньому встановлена система пожежогасіння, а інше можна або залишити, або прибрати для зменшення маси, за бажанням покупця.