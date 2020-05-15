Внедорожник и вездеход – почти синонимы, а в случае этого Jimny данные понятия становятся абсолютно тождественными.

Обычно, порыбачить сидя в машине можно только с берега, но с таким “земноводным” Suzuki Jimny забрасывать удочку можно посреди озера или реки.

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Конверсию внедорожников Suzuki Jimny предыдущего поколения на амфибии предлагает британская фирма Dutton. Земноводные джипы используют все механические части от Jimny, струйный водный движитель. Управление лодкой осуществляется так же, как и автомобилем – передние колеса выполняют свою роль и под водой.

Тим Даттон, основатель компании, назвал свой аппарат Dutton Surf. Ради эксперимента и рекламы он дважды пересек на своем амфикаре Ла-Манш, добравшись берега Франции и вернувшись обратно за шесть часов.

Фото: Dutton Surf на базе Suzuki Jimny / Motor1

Амфикар имеет герметичный стеклопластиковый кузов, а отдельные металлические детали конструкции были заменены на компоненты из нержавейки. Клиренс увеличен. В салоне устанавливается специальное оборудование для телеметрии на воде.

Dutton Surf в Англии предлагается в виде набора компонентов для самостоятельной конверсии или можно заказать переоборудование в мастерской Даттона и получить уже готовый амфикар. Стоимость готового Surf, согласно видео, составляет 10 тысяч фунтов, что не так уж и много для транспорта, который позволяет передвигаться по земле и воде.

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