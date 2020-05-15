Позашляховик та всюдихід – майже синоніми, а у випадку цього Jimny, ці поняття стають абсолютно тотожними.

Зазвичай, порибалити, сидячи в машині, можна лише з берега, але з таким “земноводним” Suzuki Jimny закидати вудочку можна посеред озера чи річки.

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Конверсію позашляховиків Suzuki Jimny попереднього покоління на амфібії пропонує британська фірма Dutton. Земноводні джипи використовують всі механічні частини від Jimny, а струменевий водний рушій. Керування човном здійснюється так само, як і автомобілем – передні колеса виконують свою роль і під водою.

Тім Даттон, засновник компанії, назвав свій апарат Dutton Surf. Заради експерименту та реклами він двічі перетнув на своєму амфікарі Ла-Манш, діставшись берегу Франції та повернувшись назад за шість годин.

Фото: Dutton Surf на базі Suzuki Jimny / Motor1

Амфікар має герметичний склопластиковий кузов, а окремі металеві деталі конструкції були замінені на компоненти з нержавійки. Кліренс збільшений. В салоні встановлюється спеціальне обладнання для телеметрії на воді.



Dutton Surf в Англії пропонується у вигляді набору компонентів для самостійної конверсії або можна замовити переобладнання в майстерні Даттона і отримати вже готовий амфікар. Вартість готового Surf, згідно відео, становить 10 тисяч фунтів, що не так вже й багато для транспорту, який дозволяє пересуватись по землі та воді.

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