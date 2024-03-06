Недавно на аукционе был продан впечатляющий гиперкар Hennessy Venom F5 мощностью 1817 лошадиных сил с пробегом чуть менее 400 км. Стоимость лота составила 2 205 000 долларов.

Автомобиль продали на аукционе Broad Arrow Auctions. Начальная цена на авто составляла 2 487 000 долларов, однако гиперкар ушел с молотка на более чем 200 тысяч долларов дешевле.

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Этот экземпляр является вторым из 24 существующих Venom F5. В комплекте с авто предлагались зарядное устройство для аккумулятора и заводская документация. На момент продажи автомобиль преодолел всего 369 км.

Hennessy Venom F5 оснащен 6,6-литровым V8, мощностью 1817 лошадиных сил и 1617 Нм при 5000 об/мин, работающий в паре с двойным турбонаддувом и полуавтоматической трансмиссией с одним сцеплением.

Теоретически, максимальная скорость этого гиперкара составляет 515 км/ч, ведь во время виртуального моделирования автомобиль преодолел отметку в 528 км/ч. Однако, подтвержденных данных пока нет, ведь автомобиль еще не разгоняли до максимальной скорости.

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Компания Hennessy планирует преодолеть отметку в 500 км/ч уже в этом году, проведя специальный заезд на закрытой дороге общего пользования. За рулем гиперкара будет Дэвид Донохью, рекордсмен Пайкс-Пик 2023, к которому присоединится бывший главный инженер гиперкара Mercedes-AMG One - Брайан Джонс.