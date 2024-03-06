Нещодавно на аукціоні було продано вражаючий гіперкар Hennessy Venom F5 потужністю 1817 кінських сил з пробігом трохи менше ніж 400 км. Вартість лоту становила 2 205 000 доларів.

Автомобіль продали на аукціоні Broad Arrow Auctions. Початкова ціна на авто становила 2 487 000 доларів, проте гіперкар пішов з молотка на більш ніж 200 тисяч доларів дешевше.

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Цей екземпляр є другим з 24 існуючих Venom F5. В комплекті з авто пропонувались зарядний пристрій для акумулятора й заводська документація. На момент продажу автомобіль подолав всього 369 км.

Hennessy Venom F5 оснащено 6,6-літровим V8, потужністю 1817 кінських сил й 1617 Нм при 5000 об/хв, що працює в парі з подвійним турбонаддувом і напівавтоматичною трансмісією з одним зчепленням.

Теоретично, максимальна швидкість цього гіперкара становить 515 км/год, адже під час віртуального моделювання автомобіль подолав позначку в 528 км/год. Проте, підтверджених даних поки немає, адже автомобіль ще не розганяли до максимальної швидкості.

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Компанія Hennessy планує подолати позначку в 500 км/год вже цього року, провівши спеціальний заїзд на закритій дорозі загального користування. За кермом гіперкара буде Девід Донохью, рекордсмен Пайкс-Пік 2023, до якого приєднається колишній головний інженер гіперкара Mercedes-AMG One - Браян Джонс.