Активисты движения "Зупини Лося" столкнулись с неадекватными водителями, которые вели себя очень агрессивно, пока не получили адекватное сопротивление.

Возле станции метро "Выдубичи" в Киеве уже который месяц идет ремонт – перекрыто две полосы из четырех. Поэтому здесь каждый вечер создаются заторы, наиболее хитрые автовладельцы объезжают по тротуару.

Пешеходам негде деться, поэтому они вынуждены бежать от автомобилей, которые ездят здесь на огромной скорости. А когда активисты движения "Зупини Лося" предлагают им съехать с тротуара и двигаться в общем потоке, в ход идут извинения, угрозы или неприкрытая агрессия.

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Как всегда, они обвиняют в своих неправомерных действиях власть, ремонты, сложную жизнь, детей, но только не себя.

Смотрите видео, что происходит вечером на тротуарах в Киеве:

Напомним, что Кличко анонсировал штрафы за неуплату парковочного сбора.