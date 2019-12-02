Активісти руху "Зупини Лося" стикнулися з неадекватними водіями, які поводили себе дуже агресивно, поки не отримали адекватний опір.

Поблизу станції метро "Видубичі" в Києві вже котрий місяць йде ремонт – перекрито дві смуги з чотирьох. Тому тут щовечора створюються затори, які найбільш хитрі автовласники об'їжджають тротуаром.

Пішоходам нема де дітися, тому вони змушені втікати від автомобілів, які їздять тут на величезній швидкості. А коли активісти руху "Зупини Лося" пропонують їм з'їхати з тротуару та рухатись у загальному потоці, в хід йдуть вибачення, погрози або неприкрита агресія.

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Як завжди, вони звинувачують у своїх неправомірних діях владу, ремонти, складне життя, дітей, але тільки не себе.

Дивіться відео, що робиться ввечері на тротуарах у Києві:

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