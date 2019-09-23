Для будущих электрокаров уже, вроде бы, готовы силовые установки собственной разработки.

В Индии стартовала рекламная кампания в поддержку нового бренда Ziptron от Tata Motors. Пока не ясно, автомобильная ли то марка, однако видео, похожее на трейлер фильма, обещает электрификацию индийского автопроизводителя.

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"Зиптрон – это технологическое ядро новых электрических транспортных средств. Это свобода 2.0", – говорится в конце рекламного ролика. Очевидно, что речь идет о силовой установке, которую будут использовать для целого ряда электрокаров. Но будет ли Ziptron самостоятельным автомобильным суббрендом, вроде e-tron в Audi – пока не ясно. Презентация автопроизводителя раскрывает чуть больше, хотя в этом вопросе точки над "и" все еще не расставлены.



Фото: презентация бренда Ziptron / India Today

"Мы с гордостью представляем технологический бренд Ziptron, созданный силами нашей глобальной инженерной сети. Он станет основой будущей линейки электромобилей. Мы надеемся открыть новую эпоху электромобильности в Индии", – заявил генеральный директор Tata Motors Гюнтер Бутшек.

И хотя под "глобальной инженерной сетью" следует понимать технологии дочернего концерна Jaguar-Land Rover, индийцы утверждают, что обошлись без простых заимствований и разработали силовые установки с нуля почти полностью собственными силами.

Первый Ziptron-электрокар производитель планирует представить в январе-марте 2020 года. Сообщается, что он будет иметь эффективную и производительную высоковольтную систему со значительным запасом хода, возможностью быстрой зарядки, а также восьмилетней гарантией на батарею.



Фото: концепт Tata Altroz EV / Tata Motors

Несмотря на близкие сроки дебюта вышеупомянутого электромобиля, можно предположить, что концепт на заданную тему у автопроизводителя уже есть. Например, показанный в прошлом году в Женеве электрический хэтчбек Tata Altroz EV, для которого был заявлен запас хода в 250-300 км.

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