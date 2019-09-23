Для майбутніх електрокарів вже, начебто, готові силові установки власної розробки.

В Індії стартувала рекламна кампанія на підтримку нового бренду Ziptron від Tata Motors. Поки що не ясно, чи це автомобільна марка, однак відео, схоже на трейлер фільма, обіцяє електрифікацію індійського автовиробника.

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“Зіптрон – це технологічне ядро нових електричних транспортних засобів. Це свобода 2.0”, – сказано в кінці рекламного ролика. Очевидно, що мова йде про силову установку, яку використовуватимуть для цілого ряда електрокарів. Та чи буде Ziptron самостійним автомобільним суббрендом, на зразок e-tron в Audi – поки не ясно. Презентація автовиробника розкриває трохи більше, хоча у цьому питанні крапки над “і” все ще не розставлені.



Фото: презентація бренду Ziptron / India Today

“Ми з гордістю представляємо технологічний бренд Ziptron, створений силами нашої глобальної інженерної мережі. Він стане основою майбутньої лінійки електромобілів. Ми сподіваємося відкрити нову епоху електромобільності в Індії”, – заявив генеральний директор Tata Motors Гюнтер Бутшек.



І хоча під “глобальною інженерною мережею” слід розуміти технології дочірнього концерну Jaguar-Land Rover, індійці стверджують, що обійшлись без простих запозичень і розробили силові установки з нуля майже повністю власними силами.



Перший Ziptron-електрокар виробник береться презентувати у січні-березні 2020 року. Повідомляється, що він матиме ефективну та продуктивну високовольтну систему зі значним запасом ходу, можливістю швидкої зарядки, а також восьмирічною гарантією на батарею.



Фото: концепт Tata Altroz EV / Tata Motors

Зважаючи на близькі терміни дебюту вищезазначеного електромобіля, можна припустити, що концепт на задану тему в автовиробника вже є. Наприклад, показаний минулого року в Женеві електричний хэтчбек Tata Altroz EV, для якого був заявлений запас ходу в 250-300 км.

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