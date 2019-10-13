Любая вещь, освященная его святостью, приобретает большую ценность, причем не только духовную.

Тяжелые мотоциклы ассоциируются с байкерами в черной коже, с тату и изображением черепов где только можно. И рукоположение папы Франциска освобождает от нечистой силы не только верующих, но и "бесовских лошадей".

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Нынешний, 266-й, папа римский Франциск отличается не только своим происхождением, но и достаточно свободными и открытыми взглядами по сравнению с предшественниками. Ранее автограф папы римского Франциска на белом Lamborghini Huracan обеспечил ему цену, в пять раз выше стартовой, при продаже на аукционе. А совсем недавно в США компания MSCHF выпустила кроссовки, с распятием на шнурках и цитатами из Евангелия от Матфея на боковинах. А ни тебе преследования инквизицией, ни, хотя бы, анафемы на коммерсантов от папы.

Хотя такой коммерческий ход может оскорбить религиозные чувства некоторых католиков, верховное духовенство убеждено, что так или иначе распятие является узнаваемым брендом, так почему бы не использовать его для привлечения новых верующих, пусть и в необычный способ. Например, обращать на путь истинный ярых байкеров.

Фото: Harley-Davidson Sportster / Bonham's

Этот 1,6-литровый Harley-Davidson 2016 года выпуска был приобретен байкерским клубом Jesus Bikers из Австрии, после чего был модифицирован с целью передачи в дар Папской миссионерской сообществе – группе, которая оказывает поддержку католическим зарубежным миссиям.

В 2016 году 1,570cc Harley-Davidson, принадлежащей дилеру Harley, в Германии. По просьбе группы Иисуса Байкера в Австрии – да, есть такая вещь – велосипед был модифицирован с целью передачи в дар Папскому миссионерскому сообществу (Pontifical Mission Societies) – группе, которая оказывает поддержку католическим зарубежным миссиям. Во время паломничества австрийских байкеров в Ватикан им выпало встретиться с понтификом, который освятил мотоцикл своей подписью.

20 октября мотоцикл будет выставлен на торги Bonham's Autumn Stafford Sale, где за него рассчитывают получить от 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов. Все вырученные средства будут переданы на благотворительность.

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