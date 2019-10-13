Будь-яка річ, освячена його святістю, набуває більшої цінності, причому не лише духовної.

Важкі мотоцикли асоціюються з байкерами у чорній шкірі, з тату та зображенням черепів де тільки можна. Та рукопокладення папи Франциска звільняє від нечистої сили не лише вірян, а й “бісівських коней”.

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Нинішній, 266-й, папа римський Франциск відрізняється не лише своїм походженням, а й досить вільними та відкритими поглядами, порівняно з попередниками. Раніше автограф папи римського Франциска на білосніжному Lamborghini Huracan забезпечив йому ціну, у п'ять разів вищу за стартову, при продажу на аукціоні. А зовсім недавно у США компанія MSCHF випустила кросівки, з розп’яттям на шнурках та цитатами з Євангелія від Матвія на боковинах. А ні тобі переслідування інквізицією, а ні, бодай, анафеми на комерсантів від папи.

Хоча такий комерційний хід може образити релігійні почуття деяких католиків, верховне духовенство переконане, що так чи інакше розп’яття є впізнаваним брендом, тож чому б не використовувати його для залучення нових вірян, хай і в незвичний спосіб. Наприклад, навертати на шлях істинний затятих байкерів.

Фото: Harley-Davidson Sportster / Bonham’s

Цей 1,6-літровий Harley-Davidson 2016 року випуску був придбаний байкерським клубом Jesus Bikers з Австрії, після чого був модифікований з метою передачі в дар Папській місійній спільноті - групі, яка надає підтримку католицьким закордонним місіям.

2016 рік 1,570cc Harley-Davidson, що належить дилеру Harley у Німеччині. На прохання групи Ісуса Байкера в Австрії - так, є така річ - велосипед був модифікований з метою передачі в дар Папській місійній спільноті (Pontifical Mission Societies) – групі, яка надає підтримку католицьким закордонним місіям. Під час паломництва австрійських байкерів до Ватикану їм випало зустрітись з понтифіком, який освятив мотоцикл своїм підписом.

20 жовтня мотоцикл буде виставлений на торги Bonham’s Autumn Stafford Sale, де за нього розраховують отримати від 50 до 100 тисяч фунтів стерлінгів. Усі виручені кошти будуть передані на благодійність.

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