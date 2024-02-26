В нынешнюю субботу Святошинская районная госадминистрация столицы пополнила несколько подразделений Сил обороны внедорожниками типа pickup truck.

Очередной транспортный транш прошел под лозунгом "Они за нас, мы для них". В коротком официальном сообщении о получателях тайны не делалось – подаренная техника поступила в боевые подразделения Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, Третьей отдельной штурмовой бригады, батальона Национальной полиции Украины "Запад", Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины.

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Всего приобретено и передано защитниками 18 новеньких вездеходов. Это – четырехдверные JAC T8 на пять посадочных мест по двухрядной схеме 2+3. Автомобиль китайского производства, но его дизайн разработали итальянцы. Если точнее, то это работа собственного дизайнерского бюро JAC в Италии.

Автомобиль с гидроусилителем руля укомплектован дизельным двигателем мощностью 137 л. с. с крутящим моментом 320 Нм и шестиступенчатой механической коробкой передач. Силовой агрегат разрабатывался в партнерстве с австрийской компанией AVL.

В целом же при разработке этой модели, пришедшей на замену T6, китайцы использовали потенциал мировой конструкторской школы и наработки известных производителей. Скажем, от Bosch пикапу досталась электронная система контроля, от Borg Warner взяли турбокомпрессор, систему Common Rail предоставила Delphi и т.д.

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Ходовая здесь двужильная, адаптирована под агрессивные и экстремальные условия эксплуатации. Передняя подвеска укомплектована независимыми двухрычажными пружинами, задняя – зависимая рессорная. Клиренс имеет 22 см. По обе стороны всех четырех дверей вварена подножка, что в полевых условиях удобно, поскольку это при необходимости дополнительные стоячие места для бойцов десанта.

В какую сумму обошелся Святошинской райадминистрации этот транспортный донат, украинским Силам обороны не сообщается. Однако в автосалонах он стоит от 1 070 000 грн.

Фото: Святошинская РГА г. Киева