Нинішньої суботи Святошинська районна держадміністрація столиці поповнила кілька підрозділів Сил оборони позашляховиками типу pickup truck.

Черговий транспортний транш пройшов під гаслом "Вони за нас, ми для них". У короткому офіційному повідомленні про отримувачів таємниці не робилося – подарована техніка надійшла у бойові підрозділи Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Третьої окремої штурмової бригади, батальйону Національної поліції України «Захід», Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.

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Всього придбано й передано захисниками 18 новеньких всюдиходів. Це – чотиридверні JAC T8 на п’ять посадкових місць за дворядною схемою 2+3. Автомобіль китайського виробництва, але його дизайн розробили італійці. Якщо точніше, то це робота власного дизайнерського бюро JAC в Італії.

Автомобіль з гідропідсилювачем керма укомплектований дизельним двигуном потужністю 137 к. с. з крутним моментом 320 Нм та шестиступеневою механічною коробкою передач. Силовий агрегат розроблявся у партнерстві з австрійською компанією AVL.

Загалом же при розробці цієї моделі, що прийшла на заміну T6, китайці використали потенціал світової конструкторської школи та напрацювання відомих виробників. Скажімо, від Bosch пікапу дісталася електронна система контролю, від Borg Warner взяли турбокомпресор, систему Common Rail надала Delphi й т.д.

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Ходова тут двожильна, адаптована під агресивні та екстремальні умови експлуатації. Передня підвіска укомплектована незалежними двоважІльними пружинами, задня – залежна ресорна. Кліренс має 22 см. По обидва боки усіх чотирьох дверей вварена підніжка, що в польових умовах зручно, оскільки це при потребі додаткові стоячі місця для бійців десанту.

У яку суму обійшовся Святошинській райадміністрації цей транспортний донат, українським Силам оборони не повідомляється. Однак в автосалонах він коштує від 1 070 000 грн.

Фото: Святошинська РДА м. Києва