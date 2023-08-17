Электрические скутеры KYMCO имеют унифицированные батареи, которые можно заряжать в специальных шкафах. Водитель всегда может взять из шкафа уже заряженную батарею, оставив разряженную на ее месте.

Похоже, тайваньский производитель мотоциклов KYMCO готов вывести свою платформу скутеров IONEX для замены аккумуляторов на мировой рынок. Новость приходит в форме недавно объявленного тайского партнерства, созданного вокруг системы замены аккумуляторов компании.

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Тайская компания Arun Plus представила сообщения на фондовую биржу Таиланда, объявив о том, что она вошла в совместное предприятие с KYMCO для создания Aionex Company Limited.

Согласно документу, «видение Aionex – быть лидером двухколесных электромобилей в Таиланде и АСЕАН, включающим не только продажу и производство двухколесных электромобилей, но и предоставление услуг по замене аккумуляторов».

Платформа замены аккумуляторов IONEX от KYMCO является ключом к программе электрических скутеров, обеспечивающей небольшие литиевые батареи, которые можно извлекать из скутеров и заряжать на зарядной станции в форме шкафа. Водители могут заменить только что заряженную батарею, что позволит им ехать, не дожидаясь, пока разряженная батарея перезарядится.

В соглашении не указано, когда совместное предприятие может начать производство и эксплуатацию электрических скутеров KYMCO или станций замены аккумуляторов в Таиланде, но говорится, что это, вероятно, начнется в этом году.

Заявка также показывает, что новое совместное предприятие будет иметь рыночную капитализацию 600 миллионов бат (около 17 миллионов долларов США).

Эта новость последовала за собственным объявлением KYMCO в прошлом месяце о том, что она инвестирует примерно 142 миллиона долларов США в свой электрический скутер IONEX и замену аккумуляторов.

Мы знаем, что компания обратила внимание на европейский рынок своих электрических скутеров, но азиатский рынок в странах блока АСЕАН будет состоять из гораздо большей базы водителей.

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Компания также работает над разработкой нескольких мощных электрических мотоциклов SuperNEX и RevoNEX. В последний раз мы видели два прототипа спортивных мотоциклов на выставке EICMA 2022, где KYMCO регулярно делала большие объявления о своих программах электрических двухколесных транспортных средств.