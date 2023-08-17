Електричні скутери KYMCO мають уніфіковані батареї, які можна заряджати у спеціальних шафах. Водій завжди може взяти з шафи вже заряджену батарею, залишивши розряджену на її місці.

Схоже, тайванський виробник мотоциклів KYMCO готовий вивести свою платформу електричних скутерів IONEX для заміни акумуляторів на світовий ринок. Новина приходить у формі нещодавно оголошеного тайського партнерства, створеного навколо системи заміни акумуляторів компанії.

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Тайська компанія Arun Plus подала повідомлення на фондову біржу Таїланду, оголосивши про те, що вона увійшла в спільне підприємство з KYMCO для створення Aionex Company Limited.

Згідно з документом, «бачення Aionex — бути лідером двоколісних електромобілів у Таїланді та АСЕАН, що включає не лише продаж і виробництво двоколісних електромобілів, а й надання послуг із заміни акумуляторів».

Платформа заміни акумуляторів IONEX від KYMCO є ключем до програми електричних скутерів, що забезпечує невеликі літієві батареї, які можна виймати зі скутерів і заряджати на зарядній станції у формі шафи. Водії можуть замінити щойно заряджену батарею, що дозволить їм їхати, не чекаючи, поки розряджена батарея перезарядиться.

В угоді не вказано, коли саме спільне підприємство може почати виробництво та експлуатацію електричних скутерів KYMCO або станцій заміни акумуляторів у Таїланді, але йдеться, що це, ймовірно, почнеться цього року.

Заявка також показує, що нове спільне підприємство матиме ринкову капіталізацію 600 мільйонів бат (приблизно 17 мільйонів доларів США).

Ця новина послідувала за власним оголошенням KYMCO минулого місяця про те, що вона інвестує приблизно 142 мільйони доларів США в свій електричний скутер IONEX і заміну акумуляторів.

Ми знаємо, що компанія звернула увагу на європейський ринок своїх електричних скутерів, але азіатський ринок у країнах блоку АСЕАН складатиметься з набагато більшої бази водіїв.

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Компанія також працює над розробкою пари потужних електричних мотоциклів SuperNEX і RevoNEX. Востаннє ми бачили два прототипи спортивних мотоциклів на виставці EICMA 2022, де KYMCO регулярно робила великі оголошення щодо своїх програм електричних двоколісних транспортних засобів.