Такая дорога за сутки заменит 25 тысяч водителей с фурами

Поиск такого решения длился более пяти лет. Это будет сеть автоматизированных логистических дорог, который будет распределять доставленные грузы в крупных городах. Об этом сообщает The Times and The Sunday Times.

Конвейер будет работать в обоих направлениях между Токио и Осакой. Он может быть размещен на поверхности дорог, вероятно, посередине, по обочинам, над ними, по туннелям и т.д.

В рамках своего проекта Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии объявило о намерении смоделировать наземные загрузочные полосы AutoFlow-Road (Автопоток-Дорога) на основе высокопроизводительных конвейерных ленточных систем, что сейчас используются в горнодобывающей промышленности.

Каждая паллета на конвейере рассчитана на тонну груза, расфасованного в небольшую упаковку. Таким образом, за 24-часовой цикл, по подсчетам министерства, "Автопоток-Дорога" может доставить без вмешательства человека такую же нагрузку, как 25 тысяч водителей на фурах.

По словам министра Тецуо Сайто, система "не только решит логистический кризис, но и будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов.

"Мы хотели бы быстро продвинуться вперед в обсуждении этого вопроса. Министерство призвало частные компании инвестировать в проект", – уточнил Тецуо Сайто.

На данный момент нет официального графика или бюджета для перспективного мегапроекта. Однако такое сообщение между Токио и Осакой планируется реализовать до 2034 года.

По стоимости, то по прогнозам цена будет колебаться от 7 000 до 80 000 000 миллионов иен за каждые 10 км (примерно от 39 560 000 до 457 240 000 евро по обменному курсу).

