Така дорога за добу замінить 25 тисяч водіїв з фурами

Пошук такого рішення тривав понад п’ять років. Це буде мережа автоматизованих логістичних доріг, що який розподілятиме доставлені вантажі у великих містах. Про це повідомляє The Times and The Sunday Times.

Конвеєр працюватиме в обох напрямках між Токіо та Осакою. Він може бути розміщений вже на поверхні доріг, ймовірно, посередині по узбіччях, над ними, по тунелях і т.д.

У рамках свого проєкту Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії оголосило про намір змоделювати наземні завантажувальні смуги AutoFlow-Road (Автопотік-Дорога) на основі високопродуктивних конвеєрних стрічкових систем, що зараз використовуються в гірничодобувній промисловості.

Кожна палета на конвеєрі розрахована на тонну вантажу, розфасованого у невелику упаковку. Таким чином, за 24-годинний цикл, за підрахунками міністерства, "Автопотік-Дорога" може доставити без втручання людини таке ж навантаження, як 25 тисяч водіїв на фурах.

За словами міністра Тецуо Сайто, система «не тільки вирішить логістичну кризу, але й сприятиме скороченню викидів парникових газів.

"Ми хотіли б швидко просунутися вперед в обговоренні цього питання. Міністерство закликало приватні компанії інвестувати в проект", – уточнив Тецуо Сайто.

На цей час немає офіційного графіка або бюджету для перспективного мегапроєкту. Однак таке сполучення між Токіо та Осакою планується реалізувати до 2034 року.

Щодо вартості, то за прогнозами ціна коливатиметься від 7 000 до 80 000 мільйонів ієн за кожні 10 км (приблизно від 39 560 000 до 457 240 000 євро за обмінним курсом).

