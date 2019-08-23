Boaterhome - это гибрид дома на колесах и катера. Причем серийный.

Джон Ортлиб из Невады является счастливым обладателем не одного, а сразу двух кемперов Boaterhome. Всего же было построено 21 экземпляр таких необычных транспортных средств.

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Их строила фирма Highway Boaterhome Inc из канадской провинции Онтарио, начиная со второй половины восьмидесятых и вплоть до 1996 года. Кемпер, который можно увидеть в этом видео от канала Barcroft Cars, был построен именно в последний год производства.

В основе кемпера лежит переднеприводный минивэн Ford Econoliner. Задняя часть представляет собой моторную лодку с жилым пространством, установленную на колесную платформу. Передняя и задняя часть гармонично соединены между собой в одно целое.

Фото: Boaterhome Ортлиб и другие вариации / Boaterhome.blogspot

Внутри катера есть кухня с холодильником, плитой и микроволновой печью, кондиционер, санузел и диваны-кровати. Катер спускается на воду с помощью лебедки и троса.

Кемпер Джона Ортлиба имеет длину 11 метров, из которых 8,5 метров приходится на катер. На суше максимальная скорость Boaterhome составляет 160 км/ч, а на воде – 64 км/ч.

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