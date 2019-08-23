Boaterhome – це гібрид будинку на колесах і катера. Причому серійний.

Джон Ортліб з Невади є щасливим власником не одного, а аж двох кемперів Boaterhome. Усього ж було збудовано 21 екземпляр таких незвичайних транспортних засобів.

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Їх будувала фірма Highway Boaterhome Inc з канадської провінції Онтаріо, починаючи з другої половини вісімдесятих й аж до 1996 року. Кемпер, який можна побачити у цьому відео від каналу Barcroft Cars, був збудований саме в останній рік виробництва.

В основі кемпера лежить передньопривідний мінівен Ford Econoliner. Задня частина являє собою моторний човен з житловим простором, встановлений на колісну платформу. Передня та задня частина гармонічно поєднані між собою в одне ціле.

Фото: Boaterhome Ортліба та інші варіації / Boaterhome.blogspot

Всередині катера є кухня з холодильником, плитою і мікрохвильовою піччю, кондиціонер, санвузол і дивани-ліжка. Катер спускається на воду за допомогою лебідки і троса.



Кемпер Джона Ортліба має довжину 11 метрів, з котрих 8,5 метрів припадає на катер. На суші максимальна швидкість Boaterhome становить 160 км/год, а на воді – 64 км/год.

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