Її колір – точнісінько такий, як у знаменитої Supra Mk4 Брайана О'Коннера в першому фільмі "Форсаж".

Користувач Instagram з ніком _pw40_ знаходиться в потрібному місці в потрібний час: у столиці Грузії Тбілісі зараз проходять зйомки Fast and Furious 9.

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Кілька фото та пара шпигунських відео дозволяють дізнатись, що на екрані ми побачимо також чорний Dodge Charger, класичний Chevrolet Nova, Ford Mustang Eleanor, брутальну армійську техніку та гарячу Supra нового покоління в ностальгічному кольорі.



На даний момент про сюжет франшизи “Форсаж” нічого не відомо, однак нескладно здогадатись, що на нас чекає продовження історії “сім’ї Домініка Торетто”, з обов’язковими супер тачками, погонями, стріляниною, бійками та черговими геройськими фразами від Віна Дізеля.



Відомо, що у дев’ятій частині “Форсажу” будуть зніматись Він Дізель, Джордана Брюстер. Мішель Родрігес й Шарліз Терон у ролі антигероя. А от доброго копа Дуейна Джонсона у фільмі не буде, натомість він з’явився у спін-оффі під назвою “Форсаж: Хоббс і Шоу”, що зараз йде в кінотеатрах. Його місце, як стало відомо раніше, займе рестлер Джон Сіна.



Після смерті актора Пола Уокера незрозуміло, чи отримає його персонаж – Брайан О'Коннер, якусь роль у новому фільмі, але таке цілком можливо (комп’ютерна графіка, заміна актора), зважаючи на появу помаранчевої Toyota Supra. Інша версія – в родині “швидких і шалених” з’явиться новачок і це його тачка.

Фото: оригінальна Toyota Supra з першого фільму Форсаж та її наступниця / fastandfurious.fandom, hotcars, Instagram/ _pw40_

Наступний “Форсаж” вийде в прокат у 2020 році.

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