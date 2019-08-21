Ее цвет – точь-в-точь такой, как в знаменитой Supra Mk4 Брайана О'Коннера в первом фильме "Форсаж".

Пользователь Instagram с ником _pw40_ находится в нужном месте в нужное время: в столице Грузии Тбилиси сейчас проходят съемки Fast and Furious 9.

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Несколько фото и пара шпионских видео позволяют узнать, что на экране мы увидим также черный Dodge Charger, классический Chevrolet Nova, Ford Mustang Eleanor, грубую армейскую технику и горячую Supra нового поколения в ностальгическом цвете.

На данный момент о сюжете франшизы “Форсаж” ничего не известно, однако несложно догадаться, что нас ждет продолжение истории “семьи Доминика Торетто”, с обязательными супер тачками, погонями, стрельбой, драками и очередными геройскими фразами от Вина Дизеля.



Известно, что в девятой части “Форсажа” будут сниматься вин Дизель, Джордана Брюстер. Мишель Родригес и Шарлиз Терон в роли антигероя. А вот хорошего копа Дуэйна Джонсона в фильме не будет, зато он появился в спин-оффе под названием “Форсаж: Хоббс и Шоу”, что сейчас идет в кинотеатрах. Его место, как стало известно ранее, займет рестлер Джон Сина.

После смерти актера Пола Уокера непонятно, получит ли его персонаж – Брайан О'Коннер, какую-то роль в новом фильме, но такое вполне возможно (компьютерная графика, замена актера), несмотря на появление оранжевой Toyota Supra. Другая версия - в семье "быстрых и безумных" появится новичок, и это его тачка.

Фото: оригинальная Toyota Supra из первого фильма Форсаж и ее преемница/ fastandfurious.fandom, hotcars, Instagram/ _pw40_

Следующий “Форсаж” выйдет в прокат в 2020 году.

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