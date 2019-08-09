Должностные лица Волынской таможни ГФС задержали волынянина, который действовал как водитель по доверенности и хотел сэкономить на уплате таможенных платежей около полумиллиона гривен.

Установлено, что в процессе импорта через пункт пропуска Ягодин подержанного автомобиля Renault Premium 460 DXI на таможенное оформление он подал документы, согласно которым с 2014 года это транспортное средство было зарегистрировано в Швейцарской Конфедерации.

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Однако проведенной проверкой достоверности декларирования на основании информации уполномоченных лиц европейских государств доказано, что представленное к таможенному оформлению свидетельство о регистрации в Швейцарии никогда не выдавалось, а первую регистрацию это транспортное средство получило в Польше на полгода раньше.

Количество полных календарных лет эксплуатации транспортного средства влияет на размер таможенных платежей при его выпуске в свободное обращение на территории Украины. В этом случае разница между представленной и задекларированной уплатой составила более 478 тыс. грн.

За подачу недостоверных сведений о товаре волынянина привлекут к ответственности по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Ее санкции предусматривают конфискацию товара и еще и штраф в размере его полной стоимости.

По оценке экспертов, стоимость изъятого на складе таможни грузовика – почти 857 тыс. грн. Материалы дела переданы на рассмотрение суда.

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