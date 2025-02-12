Танки и БТР YPR из Нидерландов будут служить в ВСУ

Такую новость озвучил в Брюсселе во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины глава МО Нидерландов Рубен Брекельманс. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство сообщил специализированный ресурс Militarnyi.

Также глава оборонного ведомства доложил коллегам, что Нидерланды передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72. Это пожертвование страна сделала совместно с Чехией и США.

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Приготовленные для передачи гусеничные машины YPR 765 PRGWT в версии эвакуационного санитарного транспорта уже давно сняты с производства, как и базовые БМП и почти два десятка различного назначения моделей и модификаций этой серии. Однако в армии Нидерландов медицинские машины в модификации PRGWT все еще несут службу в линейных войсках.

В добротном техническом состоянии такая техника прибудет и в Украину. От классического БМП она отличается отсутствием башни с пулеметом. Все остальное здесь, как и у других моделей – армейские варианты имеют одинаковое шасси.

В армии Нидерландов было более двух десятков вариантов исполнения – боевых, инженерных, штабных, связных и т.д. Некоторые модификации (см. видео 24 Канал внизу) несут службу в Украине.

Вот так выглядит БМП YPR 765 (вверху), а такова санитарная версия YPR 765 PRGWT (внизу). Фото: открытые источники

Правда, в медицинской версии эвакуатора экипаж ограничен – водитель и командир. В переработанном отсеке можно перевозить до 4 лежачих раненых. Также этот салон предусматривает транспортировку 2 лежачих и 2-3 сидячих раненых. Для визуального обозначения гуманитарной миссии на кузове машины с разных сторон нанесен красный крест на большом квадратном белом фоне.

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Гусеничная машина массой в 12 тонн может передвигаться не только по суше, в т.ч. по тяжелому бездорожью и грязи, но и по водоемам – это амфибия.

Несмотря на свои небольшие размеры (5,26 х 2,82 х 2,20 м) и незначительный для бронированного транспортера вес, машина имеет мощный 260-сильный двигатель (Detroit GMC 6-V-53-T). Он здесь расположен в передней части автомобиля справа, а механик-водитель – слева.

Санитарный 765-й является безоружной версией гуманитарной военной машины в семействе YPR. Эвакуатор несет мирную службу в рядах армии Нидерландов. Теперь еще поработает на театре военных действий в армейских подразделениях Украины.

Правда, сроки поставки этого транспортного транша не озвучены, лишь сказано, что пакет сформирован и что "Нидерланды дарят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых".