Танки та БТР YPR з Нідерландів служитимуть в ЗСУ

Таку новину озвучив у Брюсселі під час засідання Контактної групи з питань оборони України глава МО Нідерландів Рубен Брекельманс. Про це з посиланням на оборонне відомство повідомив спеціалізований ресурс Militarnyi.

Також очільник оборонного відомства доповів колегам, що наразі Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72. Цю пожертву країна зробила спільно з Чехією та США.

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Приготовлені для передачі гусеничні машини YPR 765 PRGWT у версії евакуаційного санітарного транспорту уже давно зняті з виробництва, як і базові БМП та майже два десятки різного призначення моделей і модифікацій цієї серії. Однак в армії Нідерландів медичні машини в модифікації PRGWT все ще несуть службу у лінійних військах.

У добротному технічному стані така техніка прибуде й в Україну. Від класичного БМП вона відрізняється відсутністю башти з кулеметом. Все решта тут, як і в інших моделей – армійські варіанти мають однакове шасі.

В армії Нідерландів було понад два десятки – бойових, інженерних, штабних, зв'язкових і т.д. Деякі модифікації (див. відео 24 Канал внизу) несуть службу в Украаїні.

Ось так виглядає БМП YPR 765 (вгорі), а такою є санітарна версія YPR 765 PRGWT (внизу). Фото: відкриті джерела

Щоправда, у медичній версії евакуатора екіпаж обмежений – водій і командир. В переробленому відсіку можна перевозити до 4 лежачих поранених. Також цей салон передбачає транспортування 2 лежачих і 2-3 сидячих поранених. Для візуального позначення гуманітарної місії на кузові машини з різних боків нанесено червоний хрест на великому квадратному білому фоні.

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Гусенична машина масою в 12 тонн може пересуватися не лише суходолом, у т.ч. важким бездоріжжям та багнюкою, але й водоймами – це амфібія.

Попри свої невеличкі розміри (5,26 х 2,82 х 2,20 м) та незначну для броньованого транспортера вагу, машина має потужний 260-сильний двигун (Detroit GMC 6-V-53-T). Він тут розташований у передній частині автомобіля праворуч, а механік-водій – зліва.

Санітарний 765-й є беззбройною версією гуманітарної військової машини в сімействі YPR. Евакуатор несе мирну службу в рядах армії Нідерландів. Тепер ще попрацює на театрі воєнних дій в армійських підрозділах України.

Щоправда, терміни постачання цього транспортного траншу не озвучені, лише сказано, що пакет сформовано і що "Нідерланди дарують Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених".