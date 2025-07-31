Tata Motors покупает Iveco Group: теперь это один из лидеров рынка

Как говорится в сообщении итальянского производителя, Tata Motors достигла соглашения о приобретении Iveco Group. Объединение индийского производителя автомобилей и европейской компании Iveco создает нового глобального игрока на рынке коммерческих автомобилей.

Отмечается, что совет директоров Iveco Group рекомендует Tata Motors сделать добровольное предложение о приобретении акций Iveco Group. Завершение предложения зависит от отделения оборонного бизнеса Iveco Group. Его уже отделили.

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Iveco Group NV и Tata Motors Limited уже официально объявили о достижении соглашения по созданию группы коммерческих автомобилей. Слияние охватывает портфолио продуктов и промышленный потенциал, что позволит им стать новым мировым лидером в этом динамичном секторе.

Ожидается, что сочетание возможностей, глобальный охват и общее стратегическое видение стимулирует долгосрочный рост.

Публичное предложение касается всех выпущенных обыкновенных акций Iveco Group после разделения с оборонным бизнесом по цене 14,1 евро (включая дивиденды, за исключением любых дивидендов, распределенных в связи с продажей оборонного бизнеса).

Предложение составляет общую сумму примерно 3,8 миллиарда евро для Iveco Group. Конечно, это за исключением оборонного бизнеса Iveco и чистого дохода от разделения оборонного бизнеса.

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Там также уже ударили по рукам и "оборонка" отошла ведущей европейской компании в области обороны и безопасности компании Leonardo SpA.

Напомним, после сделки с Corus на сумму 9,23 миллиарда евро в 2007 году, приобретение Iveco является вторым по величине приобретением Tata Group и крупнейшим на сегодня для Tata Motors.