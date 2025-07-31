Tata Motors купує Iveco Group: тепер це один один з лідерів ринку

Як йдеться в повідомленні італійського виробника, Tata Motors досягла угоди про придбання Iveco Group. Об'єднання індійського виробника автомобілів та європейської компанії Iveco створює нового глобального гравця на ринку комерційних автомобілів.

Зазначається, що рада директорів Iveco Group рекомендує Tata Motors зробити добровільну пропозицію про придбання акцій Iveco Group. Завершення пропозиції залежить від відділення оборонного бізнесу Iveco Group. Його вже відділили.

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Iveco Group NV й Tata Motors Limited вже офіційно оголосили про досягнення угоди зі створення групи комерційних автомобілів. Злиття охоплює портфоліо продуктів та промисловий потенціал, що дозволить їм стати новим світовим лідером у цьому динамічному секторі.

Очікується, що поєднання можливостей, глобальне охоплення та спільне стратегічне бачення стимулює довгострокове зростання.

Публічна пропозиція стосується всіх випущених звичайних акцій Iveco Group після розділення з оборонним бізнесом за ціною 14,1 євро (включаючи дивіденди, за винятком будь-яких дивідендів, розподілених у зв'язку з продажем оборонного бізнесу).

Пропозиція становить загальну суму приблизно 3,8 мільярда євро для Iveco Group. Звісно, це за винятком оборонного бізнесу Iveco та чистого доходу від розділення оборонного бізнесу.

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Там також вже вдарили по руках і "оборонка" відійшла провідній європейській компанії в галузі оборони та безпеки компанії Leonardo SpA.

Нагадаємо, після угоди з Corus на суму 9,23 мільярда євро у 2007 році, придбання Iveco є другим за величиною придбанням Tata Group та найбільшим на сьогодні для Tata Motors.