Татра покажет в Париже новое поколение военных машин Force

На выставке Eurosatory, которая начнется 17 июня, ожидается более 1700 производителей и продавцов спецтехники из более шести десятков стран.

Премьера Tatra Force третьего поколения модельного ряда в виде бортового грузовика на шасси 6х6 для вооруженных сил запланирована на первый день выставки-ярмарки. В отличие от предыдущих поколений серии Tatra Force, сейчас производитель предлагает возможность установки двигателя под передней частью кабины над передней осью или под задней частью кабины за передней осью.

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Также есть выбор силового агрегата. Армейский новичок по заявкам клиентов будет комплектоваться двигателями Tatra, Cummins или Catepillar. Также заказчик будет выбирать механическую или полностью автоматическую трансмиссию.

Правда, в официальном сообщении о премьерной машине менеджеры не сообщили подробностей ни мощности, ни грузоподъемности новичка, как и его габаритных размеров и других деталей ТТХ.

Армейский грузовик нового поколения Force имеет две версии размещения двигателя на шасси и три варианта силовых агрегатов. Фото: Tatra

Если Tatra Force будет дебютировать на подиуме в павильоне, то под открытым небом производитель покажет еще одну новинку – мостовой автомобиль Tatra Phoenix 10x10 с бронированной кабиной и передвижной надстройкой моста Leguan от компании KNDS.

Бронированная кабина разработана и изготовлена компанией Tatra Defence Vehicle и характеризуется одним из самых высоких уровней баллистической и противоминной устойчивости в категории транспортных средств материально-технического обеспечения по стандартам НАТО. Кабина создана по проекту военных бронеавтомобилей DAF CF Military на шасси Tatra для бельгийской армии, над которыми Tatra Trucks и Tatra Defense Vehicle сотрудничают с голландской компанией DAF Trucks.

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Мостовая система Leguan соответствует стандартам MLC 80 и MLC 100 по категории гусеничной и колесной техники. Он состоит из откидного мостового полотна и выдвижной системы укладки, при этом общая длина моста может составлять 14 м или 26 м. Укладка или сборка мостового полотна занимает от 4 до 8 минут, опять же в зависимости от версии и длины настила моста.

Фото: Tatra