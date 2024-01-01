Татра покаже в Парижі нове покоління військових машин Force

На виставці Eurosatory, яка розпочнеться 17 червня, очікується понад 1700 виробників і продавців спецтехніки з понад шести десятків країн.

Прем'єра Tatra Force третього покоління модельного ряду у вигляді бортової вантажівки на шасі 6х6 для збройних сил запланована на перший день виставки-ярмарки. На відміну від попередніх поколінь серії Tatra Force, нині виробник пропонує можливість встановлення двигуна під передньою частиною кабіни над передньою віссю або під задньою частиною кабіни за передньою віссю.

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Також буде вибір силового агрегата. Армійський новачок за заявками клієнтів комплектуватиметься двигунами Tatra, Cummins або Catepillar. Також замовник вибиратиме механічну або повністю автоматичну трансмісію.

Щоправда, в офіційному повідомленні про прем'єрну машину менеджери не повідомили подробиць ні потужності, ні вантажності новачка, як і його габаритних розмірів та інших деталей ТТХ.

Армійська вантажівка нового покоління Force має дві версії розміщення двигуна на шасі й три варіанти силових агрегатів. Фото: Tatra

Якщо Tatra Force дебютуватиме на подіумі в павільйоні, то просто неба буде представлена ще одна новинка – мостовий автомобіль Tatra Phoenix 10x10 з броньованою кабіною та пересувною надбудовою мосту Leguan від компанії KNDS.

Броньована кабіна розроблена та виготовлена компанією Tatra Defence Vehicle і характеризується одним із найвищих рівнів балістичної та протимінної стійкості в категорії транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення за стандартами НАТО. Кабіна створена за проектом військових бронеавтомобілів DAF CF Military на шасі Tatra для бельгійської армії, над якими Tatra Trucks і Tatra Defense Vehicle співпрацюють з голландською компанією DAF Trucks.

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Мостова система Leguan відповідає стандартам MLC 80 і MLC 100 за категорією гусеничної та колісної техніки. Він складається з відкидного мостового полотна та висувної системи укладання, при цьому загальна довжина мосту може становити 14 м або 26 м. Укладання або складання мостового полотна займає від 4 до 8 хвилин, знову ж таки залежно від версії та довжини настил мосту.

Фото: Tatra