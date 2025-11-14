Tatra работает над муниципальным грузовиком, который контролируется дроном

ФОТО: Татра-Клуб|
Это будет универсал, с адаптацией под мусоровозные, поливочные, снегоуборочные, подметальные или строительные самосвальные версии кузовов
Проект реализуется в партнерстве с компанией Devinn и Остравским технологическим университетом (VŠB-TUO) и финансируется Европейским Союзом. Об этом рассказывает специализированный ресурс Tatra-Club.
Работы продлятся до середины 2028 года и завершатся созданием полнофункционального прототипа для муниципальных служб.
Учтен опыт Tatra Force e-Drive FCEV 8×6
Tatra Trucks опирается на предыдущий опыт с моделью Tatra Force e-Drive FCEV 8×6 и системами помощи водителю ADAS. Новый проект должен стать основой для дальнейшей коммерциализации автономных водородных грузовиков и будущего законодательного урегулирования этого сегмента.
Конфигурация шасси 6×4 предусматривает две задние ведущие оси привода и переднюю неведущую трапециевидную ось. Иллюстрация: Tatra-Club
Будущий грузовик предназначен для экологичных городских работ: сбора мусора, уборки улиц, зимнего содержания и транспортировки в зонах с нулевыми выбросами.
Модель получит шасси 6×4, две ведущие задние оси, низкую обзорную кабину и возможность работать на крутых склонах более 30%. Максимальная скорость составит 85 км/ч, вес – более 25 тонн, а запас хода превысит 200 км, сохраняя полную экологичность.
Автономность также предусмотрена
Автономные функции будут обеспечивать лидар, радар, многочисленные датчики и высокопроизводительный вычислительный модуль. Изюминкой новинки станет дрон-спутник, который сможет контролировать движение грузовика с воздуха, повышая безопасность и точность работы.
Автомобиль будет иметь мощный главный компьютер для обеспечения автономного движения без водителя в кабине. Иллюстрация: Tatra-Club
Эксперты уже признали, что новый проект Tatra Trucks является шагом в будущее автономного экологического транспорта для городской инфраструктуры.