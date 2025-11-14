Tatra працює над муніципальною вантажівкою, яка контролюється дроном

Проєкт реалізується у партнерстві з компанією Devinn та Остравським технологічним університетом (VŠB-TUO) й фінансується Європейським Союзом. Про це розповідає спеціалізований ресурс Tatra-Club.

Роботи триватимуть до середини 2028 року та завершаться створенням повнофункціонального прототипу для муніципальних служб.

Враховано досвід Tatra Force e-Drive FCEV 8×6

Tatra Trucks спирається на попередній досвід з моделлю Tatra Force e-Drive FCEV 8×6 та системами допомоги водієві ADAS. Новий проєкт має стати основою для подальшої комерціалізації автономних водневих вантажівок та майбутнього законодавчого врегулювання цього сегмента.

Конфігурація шасі 6×4 передбачає дві задні ведучі осі приводу та передню неведучу трапецієподібну вісь. Ілюстрація: Tatra-Club

Майбутня вантажівка призначена для екологічних міських робіт: збору сміття, прибирання вулиць, зимового утримання та транспортування у зонах із нульовими викидами.

Модель отримає шасі 6×4, дві ведучі задні осі, низьку оглядову кабіну та можливість працювати на крутих схилах понад 30%. Максимальна швидкість становитиме 85 км/год, вага — понад 25 тонн, а запас ходу перевищить 200 км, зберігаючи повну екологічність.

Автономність також передбачена

Автономні функції забезпечуватимуть лідар, радар, численні датчики та високопродуктивний обчислювальний модуль. Родзинкою новинки стане дрон-супутник, який зможе контролювати рух вантажівки з повітря, підвищуючи безпеку та точність роботи.

Автомобіль матиме потужний головний комп'ютер для забезпечення автономного руху без водія в кабіні. Ілюстрація: Tatra-Club

Експерти вже визнали, що новий проєкт Tatra Trucks є кроком у майбутнє автономного екологічного транспорту для міської інфраструктури.