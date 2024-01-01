Третє покоління вантажівки Tatra T815-7 отримає броньовану кабіну для військових завдань

Третє покоління T815-7 зберігає унікальне та перевірене шасі Tatra з трубчатою рамою та поворотними незалежно підвішеними півосями.

За описом Army Recognition, дебютна вантажівка має стандартну неброньовану кабіну, але в перспективі Tatra пропонуватиме і броньовані. Нова стандартна неброньована кабіна доступна у дво- та чотиридверній версіях і включає покращений інтер’єр та оцифровану приладову панель. Цю стандартну кабіну можна швидко й легко замінити на броньовану навіть у польових умовах.

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Згадане вище унікальне та перевірене трубчасте шасі Tatra з трубчастою опорою та незалежно підвішеними напівосями не відійшло у минуле, оскільки саме воно забезпечує подушки безпеки гвинтовими пружинами або листовими ресорами в різних комбінаціях відповідно до вимог користувача. Стандартні конфігурації включають 4x4, 6x6 і 8x8, хоча модульна концепція магістральної труби дозволяє використовувати багатовісні версії з різними керованими та ведучими осями.

Цікавою особливістю T815-7 є опціональне розташування двигуна. Двигун залишається поздовжньо розташованим між рейками рами, але його можна розмістити в іншому місці, скажімо, позаду передньої осі. Ця опція дозволяє зменшити загальну висоту кабіни на 110 мм.

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Варіанти силових агрегатів включають двигуни Tatra V8 і V12 з повітряним охолодженням з електронним керуванням або мотори з водяним охолодженням Cummins чи Caterpillar, зокрема шестициліндровий C9.3B. Двигуни можуть поєднуватися з десяти- або чотирнадцятиступінчастою автоматизованою коробкою передач Tatra з електронним перемиканням передач, автоматичною коробкою передач ZF TraXon або автоматичною версією ZF EcoLife 2.

Розробники зазначають, що шести- або семиступенева повністю автоматична коробка передач Allison також є опцією. Роздавальні коробки є власністю Tatra і доступні в одношвидкісній або двошвидкісній версії.

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Повідомляється, що серійне виробництво моделей Force третього покоління вже розпочато. Перші машини замовила пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки. Військові версії надійдуть у серійне виробництво у 2025 році, а виробництво буде проходити паралельно з моделями другого покоління відповідно до замовлень клієнтів.