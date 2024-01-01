Третье поколение грузовика Tatra T815-7 получит бронированную кабину для военных задач

Третье поколение T815-7 сохраняет уникальное и проверенное шасси Tatra с трубчатой рамой и поворотными независимо подвешенными полуосями.

По описанию Army Recognition, дебютный грузовик имеет стандартную небронированную кабину, но в перспективе Tatra будет предлагать и бронированные. Новая стандартная небронированная кабина доступна в двух- и четырехдверной версиях и включает улучшенный интерьер и оцифрованную приборную панель. Эту стандартную кабину можно быстро и легко заменить на бронированную даже в полевых условиях.

Читайте также Tatra взялась за выпуск грузовиков для эвакуации людей

Упомянутое выше уникальное и проверенное трубчатое шасси Tatra с трубчатой опорой и независимо подвешенными полуосями не отошло в прошлое, поскольку именно оно обеспечивает подушки безопасности винтовыми пружинами или листовыми рессорами в различных комбинациях в соответствии с требованиями пользователя. Стандартные конфигурации включают 4x4, 6x6 и 8x8, хотя модульная концепция магистральной трубы позволяет использовать многоосные версии с различными управляемыми и ведущими осями.

Интересной особенностью T815-7 является опциональное расположение двигателя. Двигатель остается продольно расположенным между рельсами рамы, но его можно разместить в другом месте, скажем, позади передней оси. Эта опция позволяет уменьшить общую высоту кабины на 110 мм.

Читайте также Магистральный тягач Tatra Phoenix дебютирует в Ганновере

Варианты силовых агрегатов включают двигатели Tatra V8 и V12 с воздушным охлаждением с электронным управлением или моторы с водяным охлаждением Cummins или Caterpillar, в частности шестицилиндровый C9.3B. Двигатели могут сочетаться с десяти- или четырнадцатиступенчатой автоматизированной коробкой передач Tatra с электронным переключением передач, автоматической коробкой передач ZF TraXon или автоматической версией ZF EcoLife 2.

Разработчики отмечают, что шести- или семиступенчатая полностью автоматическая коробка передач Allison также является опцией. Раздаточные коробки являются собственностью Tatra и доступны в односкоростной или двухскоростной версии.

Читайте также Tatra показала карьерный самосвал на водороде

Сообщается, что серийное производство моделей Force третьего поколения уже начато. Первые машины заказала пожарноспасательная служба Чешской Республики. Военные версии поступят в серийное производство в 2025 году, а производство будет проходить параллельно с моделями второго поколения в соответствии с заказами клиентов.