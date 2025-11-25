"Таврию" готовят к серийному выпуску для ВСУ

О подготовке автомобиля к кодификации и серийному производству говорится на ФБ-странице ООО “Украинская бронетехника”.

Это будет беспилотный наземный комплекс Protector с интегрированным боевым дистанционно управляемым модулем "Таврия-12,7". Как догадались, цифровой индекс указывает на размерную группу пулемета – калибр 12,7 мм.

Читайте также Работу украинского военного беспилотного транспортера Protector показали на видео

Испытания теперь позади

Автомобиль с пулеметным модулем прошел успешные испытания. У военных, которые тестировали машину с таким оружием, остались положительные отзывы.

"Мы получили хорошие результаты и в статической стрельбе, и в стрельбе в движении с разных расстояний. Интеграция дистанционно-управляемого боевого модуля превращает наземный комплекс в полноценную боевую единицу", – отметил. генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Вот так выглядит пулеметный модуль "Таврия-12,7" на роботизированной колеснице Protector. Скриншот: Авто24

Солдат должен быть в безопасности

Дистанционно управляемый наземный комплекс строился под конкретную задачу – максимально сохранить жизнь наших бойцов. Платформа с помощью радиочастотных команд оператора, который находится в безопасном месте, будет выполнять боевые задачи на линии соприкосновения.

Читайте также Украинский наземный робот "Protector" дебютировал в Польше

Пока технические характеристики на машину такого исполнения в "Украинской бронетехнике" не раскрывают. Сообщили, что в управляемую турель поставят 12,7 мм пулемет Browning М2 и цифровую систему управления вооружением.



По вражеским целям на земле и в небе

"Таврия" на колесной базе в основном будет работать на поражение наземных целей (бронетехника, транспортные средства, живая сила и т.д.) и воздушных целей (вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и т.д.).

Оператор имеет возможность дистанционно вести наблюдение и выявлять цели для дальнейшего их уничтожения.