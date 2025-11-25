"Таврію" готують до серійного випуску для ЗСУ

Про підготовку автомобіля до кодифікації та серійного виробництва йдеться на ФБ-сторінці ТОВ "Українська бронетехніка".

Це буде безпілотний наземний комплекс Protector з інтегрованим бойовим дистанційно керованим модулем "Таврія-12,7". Як здогадалися, цифровий індекс вказує на розмірну групу кулемета – калібр 12,7 мм.

Випробування тепер позаду

Автомобіль з кулеметним модулем пройшов успішні випробовування. У військових, які тестували машину з такою зброєю лишилися схвальні відгуки.

"Ми отримали хороші результати і у статичній стрільбі, і у стрільбі в русі з різних відстаней. Інтеграція дистанційно-керованого бойового модуля перетворює наземний комплекс на повноцінну бойову одиницю", – зазначив. генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Ось так виглядає кулеметний модуль "Таврія-12,7" на роботизованій колісниці Protector. Скриншот: Авто24

Солдат має бути у безпеці

Дистанційно керований наземний комплекс строювався під конкретне – завдання – максимально зберегти життя наших бійців. Платформа за допомогою радіочастотних команд оператора, котрий перебуває у безпечному місці, буде виконувати бойові завдання на лінії зіткнення.

Поки технічні характеристики на машини в "Українській бронетехніці" не розкривають. Повідомили, що в керовану турель поставлять 12,7 мм кулемет Browning М2 та цифрову систему управління озброєнням.



По ворожих цілях в небі і на землі

"Таврія" на колісній базі в основному працюватиме на ураження наземних цілей (бронетехніка, транспортні засоби, жива сила тощо) та повітряних цілей (гвинтокрилів, безпілотних літальних апаратів тощо).

Однак оператор має змогу дистанційно вести спостереження та виявляти ціли для подальшого їх знищення.