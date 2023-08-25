Запорожская область закупила своим громадам спецтехнику для ликвидации последствий российского подрыва Каховской ГЭС: поставки многофункционального транспорта уже начались.

По выигранному тендеру автосборочное предприятие "Кобальт" поставило два автомобиля-водовоза Foton Auman 360 (Cummins, 360 л.с.), которые областная военная администрация сразу же по целевому назначению отправила в Широковскую громаду и Васильевский район. Всего по выигранному тендеру на заводе соберут и отправят заказчику пять таких машин.

Техника приобретена в рамках программы по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. Средства целевым назначением именно на водовозную технику выделены Кабинетом Министров Украины.

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В тендере на поставку упомянутое предприятие предложило Запорожью водовозы в составе универсального спецтранспорта - самосвалы с установленными в кузове резервуарами для транспортировки воды и возможностью ее порционной выдачи по месту доставки.

Как уточнил для Авто24 Дмитрий Маслов из компании "Кобальт", при необходимости такой Foton может работать как самосвал на строительстве. Если в автопарке есть необходимое сезонное оборудование, то это может быть подметально-поливочная машина летом или КДМ зимой – комбинированная дорожная машина. КДМ является основной спецтехникой для уборки улиц/дорог от снега фронтальным, средним, боковым снежным плугом или комбинацией из них.

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Кроме снежных плугов, в автомобиль зимней уборки можно поставить подметальные цилиндрические щетки, а в 24-кубовом кузове разместить бункер для пескосоляных смесей с дозатором в кормовом пескорассеивателе.

Еще три универсальных самосвала-водовоза поступят заказчику в ближайшее время. Они также будут распределены по громадам с наибольшей потребностью в такой технике.