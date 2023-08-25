Запорізька область закупила своїм громадам спецтехніку для ліквідації наслідків російського підриву Каховської ГЕС: поставки багатофункціонального транспорту вже розпочалися.

За виграним тендером автоскладальне підприємство "Кобальт" поставило два автомобілі-водовози Foton Auman 360 (Cummins, 360 к.с.), які обласна військова адміністрація відразу ж за цільовим призначенням відправила в Широківську громаду та Василівський район. Всього по виграному тендеру на заводі зберуть та відправлять замовнику п’ять таких машин.

Техніка придбана в рамках програми ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Кошти цільовим призначенням саме на водовозну техніку виділені Кабінетом Міністрів України.

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У тендері на поставку згадане підприємство запропонувало Запоріжжю водовози у складі універсального спецтранспорту - самоскиди з встановленими в кузові резервуарами для транспортування води та можливістю її порційної видачі за місцем доставки.

Як уточнив для Авто24 Дмитро Маслов з компанії "Кобальт", при потребі такий Foton може працювати як самоскид на будівництві. Якщо в автопарку є необхідне сезонне обладнання, то це ще може бути підмітально-поливальна машина влітку або КДМ взимку – комбінована дорожня машина. КДМ є основною спецтехнікою для прибирання вулиць/доріг від снігу фронтальним, середнім, боковим сніжним плугом чи комбінацією з них.

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Окрім снігових плугів, в автомобіль зимового прибирання можна поставити підмітальні циліндричні щітки, а в 24-кубовому кузові розмістити бункер для піскосоляних сумішей з дозатором у кормовому піскорозсіювачі.

Ще три універсальні самоскиди-водовози надійдуть замовнику найближчим часом. Їх також буде розподілено по громадах з найбільшою потребою у такій техніці.