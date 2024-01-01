Технология контроля скорости станет обязательной для всех новых авто в Европе

Технология ISA создана для того, чтобы препятствовать водителям превышать скоростной лимит. Как передает Carscoops, автомобили, продававшиеся в Европе с августа 2022 года, уже оснащены контролем скорости, но модели, которые были представлены до этой даты, могли обойтись без этой технологии.

Читайте также: Новый дорожный знак "Целуй и иди" распространяется по Европе: к чему он обязывает

ISA использует комбинацию данных GPS и камер, которые считывают дорожные знаки, чтобы определить, с какой скоростью вам следует двигаться. Однако, доказано, что система не всегда работает корректно.

Система контроля скорости, фактически, не мешает водителям нарушать установленный лимит, а взамен пытается мягко напоминать им об обязательствах соблюдать установленного ограничения скорости.

Также интересно: Audi интегрирует ChatGPT в моделях, выпущенных после 2021 года

Европейские чиновники разрешили автопроизводителям самостоятельно устанавливать тип оповещений, поэтому они включают аудиовизуальные оповещения и даже дополнительное сопротивление педали газа. Во время поездки водитель может выключить их, однако система всегда автоматически включается, когда включается зажигание.

Сообщается, что Европейский совет по безопасности на транспорте (ETSC) лоббировал снижение мощности двигателя, когда автомобиль достигает разрешенного лимита, но автомобильная промышленность отказалась. Это означает, что водители и в дальнейшем смогут использовать максимальную мощность двигателя.