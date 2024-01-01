Технологія контролю швидкості стане обов’язковою для всіх нових авто у Європі

Технологія ISA створена для того, аби перешкоджати водіям перевищувати швидкісний ліміт. Як передає Carscoops, автомобілі, що продавались в Європі з серпня 2022 року, вже оснащені контролем швидкості, але моделі, які були представлені до цієї дати, могли обійтися без цієї технології.

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ISA використовує комбінацію даних GPS і камер, які зчитують дорожні знаки, щоб визначити, з якою швидкістю вам слід рухатися. Однак, доведено, що система не завжди працює коректно.

Система контролю швидкості, фактично, не заважає водіям порушувати встановлений ліміт, а натомість намагається м’яко нагадувати їм про зобов’язання дотримуватися встановленого обмеження швидкості.

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Європейські чиновники дозволили автовиробникам самостійно встановлювати тип сповіщень, тому вони включають аудіовізуальні сповіщення та навіть додатковий опір педалі газу. Під час поїздки водій може вимкнути їх, проте система завжди автоматично вмикається, коли вмикається запалення.

Повідомляється, що Європейська рада з безпеки на транспорті (ETSC) лобіювала зниження потужності двигуна, коли автомобіль досягає дозволеного ліміту, але автомобільна промисловість відмовилася. Це означає, що водії й надалі зможуть використовувати максимальну потужність двигуна.