Правительство уже выделило 70 млн грн на оборудование для центров предоставления админуслуг.

Паспорта, водительское удостоверение и документы для регистрации транспортных средств в Украине можно будет получить в Центрах предоставления административных услуг.

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Кабинет министров утвердил порядок, который позволит приобрести оборудование на общую сумму 70 млн грн, чтобы выдавать паспорта, водительское удостоверение и документы для регистрации транспортных средств через Центры предоставления административных услуг.

"Это особенно актуально для граждан отдаленных населенных пунктов и объединенных территориальных общин", – отмечается в сообщении.

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