Уряд вже виділив 70 млн грн на обладнання для Центрів надання адмінпослуг.

Паспорти, посвідчення водія та документи для реєстрації транспортних засобів в Україні можна буде отримати в Центрах надання адміністративних послуг.

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Кабінет міністрів затвердив порядок, який дозволить придбати обладнання на загальну суму 70 млн грн, щоб видавати паспорти, посвідчення водія і документи для реєстрації транспортних засобів через Центри надання адміністративних послуг.

"Це особливо актуально для громадян віддалених населених пунктів і об'єднаних територіальних громад", - наголошується в повідомленні.

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