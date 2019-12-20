В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на право управления авто.

Процедура сдачи практического экзамена на право управления стала более прозрачной: ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Читайте также: ГБО на авто из США: можно ли и как сложно

Во время презентации состоялась демонстрация применения видеофиксации в экзаменационном авто.

Такая возможность появится в каждом регионе страны уже со следующего вторника, 24 декабря. Учебные автомобили будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В целом будут функционировать 440 мобильных приборов.

Нововведение поможет уменьшить коррупционную составляющую, избежать возможных противоречий при сдаче экзамена и выявить совершенное правонарушение. В случае противоречий кандидат в водители будет иметь возможность обжаловать результаты экзамена.

На период тестового режима срок хранения выгруженной информации из видеорегистратора составит 10 суток. В это время кандидат в водители будет иметь право отказаться от фиксации процесса сдачи практического экзамена. Обязательной фиксация экзаменов станет с 2020 года, а отказ кандидата в водители от видеофиксации экзамена станет основанием для его недопуска к сдаче практики. Также увеличится срок хранения видео.

Также интересно: Как будут выглядеть электронные права и техпаспорт: видео