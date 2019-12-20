В Україні запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування авто.

Процедура складення практичного іспиту на право керування стала більш прозорою: перебіг екзамену почнуть фіксувати за допомогою технічних засобів контролю, що встановлюватимуться в кожному екзаменаційному авто. Про це сьогодні, 19 грудня, повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

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Під час презентації відбулася демонстрація застосування відеофіксації в екзаменаційному авто.

Така можливість з’явиться в кожному регіоні країни вже з наступного вівторка 24 грудня. Навчальні автомобілі будуть оснащені камерами, які фіксуватимуть дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні. Загалом функціонуватимуть 440 мобільних приладів.

Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У разі суперечностей кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту.

На період тестового режиму строк зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратору становитиме 10 діб. В цей час кандидат у водії матиме право відмовитися від фіксації процесу складення практичного іспиту. Обов’язковою фіксація іспитів стане з 2020 року, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопуску до складення практики. Також збільшиться строк зберігання відео.

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