Теперь уже польские таможенники ставят палки в колеса украинским перевозчикам

Об этом сегодня утром сообщила Государственная таможенная служба Украины. Она проинформировала перевозчиков, что с 00:00 час. 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих дозволов на международные грузовые перевозки (дозвол или книжка ЕКМТ). Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.

Напомним, дозвол и книжка ЕКМТ были в ходу до начала полномасштабной войны, но потом Евросоюз снял эти ограничения и ввел для украинских перевозчиков транспортный безвиз. Это решение 20 июня снова было продлено еще на год.

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Однако польская таможня решила проигнорировать пролонгированный еще на год документ с обновленным содержанием, в котором многие пункты введены по предложению польской стороны.

Конфликтная ситуация начала обостряться еще с осени прошлого года, когда польские перевозчики взялись блокировать границу с Украиной, обвиняя Украину в кризисе транспортной отрасли Польши.

Эксперты редакции Авто24 склоняются к мнению, что действия польских перевозчиков и преграды польской таможни тесно переплелись и нынешнее требование к украинским перевозчикам предоставить дозвол или книжку ЕКМЕ не что иное, как саботаж решений Еврокомиссии.

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Нечто подобное, но дипломатично относительно ситуации с пересечением границы грузовиками через пункты пропуска с Польшей, только что прозвучало в разъяснении Сергея Деркача, заместителя министра в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Он дал понять: требование таможенных органов Республики Польша о наличии разрешений на перевозку в украинских водителей безосновательно и что "никаких разрешений на двусторонние перевозки не нужно".

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, который позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам. Об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. Официальными каналами польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС была уведомлена об обновлении Соглашения между Украиной и Евросоюзом.