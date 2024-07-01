Тепер уже польські митники ставлять палки в колеса українським перевізникам

Про це сьогодні вранці повідомила Державна митна служба України. Вона проінформувала перевізників, що з 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ). Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, дозволи та книжка ЄКМТ були в ходу до початку повномасштабної війни, але потім Євросоюз зняв ці обмеження й запровадив для українських перевізників транспортний безвіз. Це рішення 20 червня знову було продовжено ще на рік.

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Однак польська митниця вирішила проігнорувати пролонгований ще на рік документ з оновленим змістом, в якому багато пунктів введено за пропозицією польської сторони.

Конфліктна ситуація почала загострюватися ще з осені минулого року, коли польські перевізники взялися блокувати кордон з Україною, звинувачуючи Україну в кризі транспортної галузі Польщі.

Експерти редакції Авто24 схиляються до думки, що вочевидь дії польських перевізників і перепони польської митниці тісно переплелися і нинішня вимога до українських перевізників надати дозволи чи книжка ЄКМЕ не що інше, як саботаж рішень Єврокомісії.

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Щось подібне, але дипломатично щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею, щойно прозвучало у роз'ясненні Сергія Деркача, заступника міністра в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Він дав зрозуміти: вимога митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв безпідставна і що "жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно".

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил. Про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом.